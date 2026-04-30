Can Yaman saçı bıraktı, sakalı kesti! Kimse tanıyamadı

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Ünlü isim şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Can Yaman, yıllardır kendisiyle özdeşleşen uzun saç ve sakal imajında radikal bir değişikliğe giderek herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu saçlarını uzun bırakıp sakallarını kestirdi. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Can Yaman sosyal medyayı ikiye böldü.

YORUM YAĞDI

Can Yaman'ın yeni görüntüsü pek beğenilmedi ve görenler tanımakta zorlandı. Ünlü isim için; 'Uzun saçlı daha iyiydi', 'Hiç olmamış', 'Eski haline dön' gibi yorumlar yapıldı.