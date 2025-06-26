Can Yaman sevgilisi Sara Bluma ile pozlarını paylaştı! Sevgilisinin eteğini sıyırıp verdiği poz eleştirildi

Türkiye’de Erkenci Kuş dizisiyle büyük çıkış yakalayan Can Yaman, zamanla gelen eleştirilerin ardından kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar vermişti.

İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman hareketleriyle ve açıklamalarıyla zaman zaman Türkiye'de gündeme gelmeye devam ediyor. Katıldığı uluslararası festivalde kırmızı halıya sevgilisi DJ Sara Bluma ile el ele gelen Can Yaman yine adından söz ettirdi.

Sevgilisiyle koltukta kucak pozu vererek dikkat çekmeyi başaran Can Yaman bu sefer de sevgilisi Sara Bluma ile pozlarını paylaştı.

"ÇOK REKLAM KOKUYOR"

Can Yaman ve Dj sevgilisi Sara Bluma’nın sosyal medyada eleştiri aldı. Sara Bluma'nın bacaklarını açarak frikik vermemek için önüne çanta koyması ve eteğini sıyırıp sere serpe oturması Can Yaman'ın takipçilerinin hoşuna gitmedi.

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İtalyan ve Türk takipçileri oyuncuya "Bu pozlar çok ahlak dışı", "Ne gerek var böyle pozlara", "Başkalarına saygı duymaktan uzak", "Bu tavırları onu itici yapıyor", "Ne hayal kırıklığı... Göründüğün gibi değilsin", "Çok reklam kokan hareketler" tepkileri geldi.