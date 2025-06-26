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Can Yaman sevgilisi Sara Bluma ile pozlarını paylaştı! Sevgilisinin eteğini sıyırıp verdiği poz eleştirildi

İtalya’da popüler olan Can Yaman yeni aşka yelken açtı. DJ Sara Bluma ile aşk yaşadığını katıldığı bir festivalde ilan eden Yaman sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Ancak Can Yaman'ın sevgilisinin verdiği poz eleştiri aldı.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma ile pozlarını paylaştı! Sevgilisinin eteğini sıyırıp verdiği poz eleştirildi
Kubra Akalın

Türkiye’de Erkenci Kuş dizisiyle büyük çıkış yakalayan Can Yaman, zamanla gelen eleştirilerin ardından kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar vermişti.

İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman hareketleriyle ve açıklamalarıyla zaman zaman Türkiye'de gündeme gelmeye devam ediyor. Katıldığı uluslararası festivalde kırmızı halıya sevgilisi DJ Sara Bluma ile el ele gelen Can Yaman yine adından söz ettirdi.

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Sevgilisiyle koltukta kucak pozu vererek dikkat çekmeyi başaran Can Yaman bu sefer de sevgilisi Sara Bluma ile pozlarını paylaştı.

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"ÇOK REKLAM KOKUYOR"

Can Yaman ve Dj sevgilisi Sara Bluma’nın sosyal medyada eleştiri aldı. Sara Bluma'nın bacaklarını açarak frikik vermemek için önüne çanta koyması ve eteğini sıyırıp sere serpe oturması Can Yaman'ın takipçilerinin hoşuna gitmedi.

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İtalyan ve Türk takipçileri oyuncuya "Bu pozlar çok ahlak dışı", "Ne gerek var böyle pozlara", "Başkalarına saygı duymaktan uzak", "Bu tavırları onu itici yapıyor", "Ne hayal kırıklığı... Göründüğün gibi değilsin", "Çok reklam kokan hareketler" tepkileri geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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