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Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma! Kırmızı halıda kucağına oturtup poz verdi

Yaptığı her hareketle gündem olan Can Yaman yeni aşka yelken açtı. Can Yaman kırmızı halıda DJ Sara Bluma ile el ele geldi. Can Yaman'ın sevgilisini kucağına oturtması olay oldu.

Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma! Kırmızı halıda kucağına oturtup poz verdi
Kubra Akalın

Can Yaman sevgilisini dünya aleme gösterdi. ‘El Turco’ dizisi ile dünya çapında bir üne kavuşan Can Yaman yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile Global Series Festival’de ilk kez el ele görüntülendi.

Uzun süredir hayatında kimse olmayan oyuncunun kırmızı halıda sevgilisiyle el ele yürüdüğü anlar sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Yaman, aynı zamanda başrolünde yer aldığı ‘Sandokan’ dizisinin tanıtım sürecine de dahil oldu.

Can Yaman, Cinema Theater Galliera’da düzenlenen İtalian Global Series Festival’e yeni sevgilisi DJ Sara Bluma el ele katılmakla kalmadı bir de ateşli pozlar verdi. Can Yaman kırmızı halıda yer alan koltukta da poz verdi.

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Yaman sevgilisi Sara'yı koltukta kucağına oturtarak yine adından söz ettirdi.

Sevgilisi ile uyumlu halleri dikkat çeken oyuncu, kırmızı halı yürüyüşü sırasında sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Sevgilisinin elini öpüp romantik anlar yaşatan Yaman’ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

DJ Sara Bluma sosyal medyada hızlıca merak konusu oldu. Güzel DJ'e sosyal medyada yorum yağdı.

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SARA BLUMA KİMDİR?

Sara Bluma, müzik yolculuğuna İbiza’nın canlı dans pistlerinde başlayan ve o zamandan bu yana indie dance, techno house ve italo disco türlerini harmanlayarak dünya çapında dinleyicileri büyüleyen Cezayirli bir DJ ve prodüktördür.

Bluma, 2020 yılında İtalya’daki The Sanctuary Eco Retreat’te resident DJ (kadrolu DJ) olarak çalışmaya başladı ve 2022’de ilk prodüksiyon deneyimini yansıtan çıkış albümü ‘Teenage Dream’i yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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