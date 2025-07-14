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Can Yaman sevgilisi Sara Bluma'yı tatile götürdü! Plajda sırtında taşıdı

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Yurt dışında geniş bir hayran kitlesi bulunan Yaman son dönemde özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu DJ sevgilisi Sara Bluma ile birlikte tatile çıktı.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma'yı tatile götürdü! Plajda sırtında taşıdı
Öznur Yaslı İkier

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman her hareketi ve açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma yı tatile götürdü! Plajda sırtında taşıdı 1

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma yı tatile götürdü! Plajda sırtında taşıdı 2

Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Birlikte tatile çıkan ikilinin plajdaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Can Yaman sevgilisi Sara Bluma yı tatile götürdü! Plajda sırtında taşıdı 3

Can Yaman sevgilisini plajda sırtında taşıdı. O anları Sara Bluma kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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