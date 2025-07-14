Can Yaman sevgilisi Sara Bluma'yı tatile götürdü! Plajda sırtında taşıdı

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman her hareketi ve açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle boy göstermişti.

Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Birlikte tatile çıkan ikilinin plajdaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Can Yaman sevgilisini plajda sırtında taşıdı. O anları Sara Bluma kendi sosyal medya hesabından paylaştı.