MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çanakkale'de korkutan yangın! Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban yardıma koştu

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kenan Çoban Çanakkale'de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek verdi.

Çanakkale'de korkutan yangın! Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban yardıma koştu
Öznur Yaslı İkier

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çanakkale de korkutan yangın! Kurtlar Vadisi nin Abdülhey i Kenan Çoban yardıma koştu 1

Yangın söndürme çalışmalarına, o sırada köyde bulunan 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

Çanakkale de korkutan yangın! Kurtlar Vadisi nin Abdülhey i Kenan Çoban yardıma koştu 2

Ünlü oyuncunun desteği sosyal medyada yankı uyandırdı. Kenan Çoban'a sosyal medyada; 'helal olsun', 'adam gibi adam', 'sanatçı dediğin böyle olur' gibi yorumlar yapıldı.

Çanakkale de korkutan yangın! Kurtlar Vadisi nin Abdülhey i Kenan Çoban yardıma koştu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sır gibi sakladığı sevgilisini anlattı! Öve öve bitiremediSır gibi sakladığı sevgilisini anlattı! Öve öve bitiremedi
Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Anahtar Kelimeler:
Kenan Çoban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.