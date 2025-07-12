Çanakkale'de korkutan yangın! Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban yardıma koştu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına, o sırada köyde bulunan 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

Ünlü oyuncunun desteği sosyal medyada yankı uyandırdı. Kenan Çoban'a sosyal medyada; 'helal olsun', 'adam gibi adam', 'sanatçı dediğin böyle olur' gibi yorumlar yapıldı.