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Survivor Beyza "Orada söylemem yasaktı" diyerek itiraf etti

Survivor yarışmasında elenmeden önce Sercan ile arasındaki yakınlaşma iddiaları ile gündeme gelen Beyza'yı sevgilisi terk etti. Annesinin de tavır aldığı Beyza itirafıyla gündeme geldi.

Survivor Beyza "Orada söylemem yasaktı" diyerek itiraf etti

Survivor Panorama'ya konuk olan Beyza, Sercan ile arasında bir şey yaşanmadığını anlattı. Yarışmadan elendikten sonra sevgilisi tarafından terk edilen Beyza Gemici "Annem kötü bir halde, benimle de konuşmuyor, çok güçsüz hissediyorum. Kimseyi salak yerine koymuyorum, olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum" dedi.

"ANNEMLE BİLE KONUŞAMIYORUM"

Beyza Gemici şu ifadeleri kullandı:

Survivor Beyza "Orada söylemem yasaktı" diyerek itiraf etti 1

"İnsanların benden ne yapmamı veya ne dememi istediğini anlamıyorum; 'niye söylemedin' dedikleri şeyleri zaten söyledim. Niye konuşamadığımı soruyorlar, ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten bir haltlar yapmış olsam bile zaten benim için en değerli şeyi kaybettim. Şu an annemle bile konuşamıyorum, her şey zaten çok kötü. İnsanlar ne duymak istiyor, ne olsun istiyorlar bilmiyorum."
Survivor Beyza "Orada söylemem yasaktı" diyerek itiraf etti 2

İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Survivor Beyza Gemici yaşadığı zor günleri anlatarak dikkat çekti. Beyza Gemici açıklamasında “Orada söylemem yasaktı arkadaşlarıma ama burada değildir. 4 ay boyunca her gün dozu artarak antidepresan kullandım. Hayatımda ilk defa... Bağırarak söyledikleri şeyler beni tetikliyordu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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