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Candan Erçetin Lüleburgaz'da 3 dönüm arazi üzerine çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Candan Erçetin Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Ayvalı Köyü'nde 3 dönüm arazi üzerinde çiftlik kurdu. Ünlü isim burada organik tarım bile yapıyor.

Candan Erçetin Lüleburgaz'da 3 dönüm arazi üzerine çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor
Öznur Yaslı İkier

Güçlü sesi, sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesi olan ünlü şarkıcı Candan Erçetin Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Ayvalı Köyü'nde 3 dönüm arazi üzerinde çiftlik kurdu.

Her fırsatta ailesinin de yaşadığı Lüleburgaz’daki çiftliğine giden Erçetin müzik çalışmalarını da zaman zaman burada gerçekleştiriyor.

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Erçetin, müzik çalışmalarından arta kalan zamanını arazisinin ağaçlandırılması ve yaşanacak mekânların inşasıyla geçiriyor.

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BİR SÜRÜ HAYVANI VAR

Doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü şarkıcı burada sayıları 15’i aşan köpeklerinin yanı sıra kedi, tavuk, kuzu, tavuskuşu ve eşek besliyor.

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ORGANİK TARIM BİLE YAPIYOR

Organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin, mahsulleriyle kışlık domates ve turşu bile yapıyor.

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