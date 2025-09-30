MAGAZİN

Caner Toygar Güllü'nün deşifre edilen son görüntüsünü yayınladı! "Anne aç buradan atla" iddiası

Güllü'nün son görüntüleri sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Esra Erol ile çalışan Caner Toygar Güllü'nün ortaya çıkan son görüntülerindeki konuşmaları yayınlayarak "Anne aç buradan atla" denildiğini iddia etti.

Kubra Akalın

Güllü'nün son görüntülerine dair tartışmalar sürerken kayıp iki dakikada ortaya çıktı. Sosyal medyada ise görüntüler bazı kullanıcılar tarafından incelenmeye ve deşifre edilmeye başlandı.

Özellikle bir kişinin yaptığı teknik inceleme sonrası ortaya çıkan sözler gündem oldu. Esra Erol ile çalışan Caner Toygar gece yarısı yayın açarak "Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yeni bir video düştü biliyorsunuz. Kayıp 2 dakikanın olduğu uzun versiyon" diyerek açıklamalar yaptı.

"EMNİYET GÜÇLERİNE İHBARIMDIR"

Caner Toygar konuşmasında şunları söyledi:

"Anne aç buradan atla, diye konuşmalar oluyor. Şu senaryo geldi aklıma; muhtemelen tabii bu benim şüphem. Güllü ablaya muhtemelen uyuşturucu verilmiş. Ses de anne camı aç buradan atla diyor. Biliyorsunuz ki maddenin etkisinde olan
birine ne derseniz onu yapar. Son çıkan maddeler var biliyorsunuz. İsimlerini vermek istemiyorum ama o madde alındıktan sonra camı açtığınız zaman o camı yol zannedebiliyorsunuz. Maddeden sonra da 'buradan atla' diyor sonra 'görüşürüz' diyor. Emniyet güçlerine ihbarımdır; ses kayıtlarını analiz etsinler..."

Güllü
