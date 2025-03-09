Cansel Elçin 40 günlük oğlu Atlas ile poz verdi! Beğeni yağdı

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanışmış, 2020’de nikâh masasına oturmuştu. 51 yaşındaki Cansel Elçin, kendisinden 16 yaş küçük eşi Zeynep Tuğçe Bayat’la Ağustos 2020'de dünyaevine girmişti.
Mutlu çift, 31 Ocak 2025'te ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bayat ve Elçin, sosyal medya hesaplarından aile pozlarını peş peşe paylaştı.
Bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından sık sık paylaşım yapan Cansel Elçin, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Oyuncu, kucağında Atlas'ı biberonla beslediği anları yayınladı.
Öte yandan, Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinin, bebekleri doğmadan önce Atlas için sosyal medya hesabı açması dikkat çekmişti.
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