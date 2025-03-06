MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarını hemen verdi! Galada herkesi şaşırttı

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarını hemen verdi! Galada herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 09:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile meslektaş eşi Cansel Elçin, bir ay kadar önce anne- baba olmanın heyecanını yaşadı. Henüz çok yeni doğum yapan Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarından hızla kurtuldu. Ünlü ismin galadaki fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarını hemen verdi! Galada herkesi şaşırttı

2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışan ünlü çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturdu.

zeynep 1

Kısa bir süre önce anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift oğullarına Atlas adını verdi. Şimdilerde oğulları ile vakit geçiren çiftten Zeynep Tuğçe Bayat bir film galasında boy gösterdi.

zeynep 2

Daha yeni doğum yapan ünlü ismin formda hali dikkat çekti. Doğum kilolarından hızla kurtulan Zeynep Tuğçe Bayat mini etek ceket kombini ile beğeni topladı.

zeynep 3

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu bu haliyle tam not alırken sosyal medyada; 'ne kadar çabuk zayıflamış', 'doğum kiloları hemen gitmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
Finale sayılı günler kaldı, başrol diziden ayrıldı! Sebebi bakın neymişFinale sayılı günler kaldı, başrol diziden ayrıldı! Sebebi bakın neymiş
Hurileri sordu! "Yok efendim, cariyelerle düşüp kalkılacak..."Hurileri sordu! "Yok efendim, cariyelerle düşüp kalkılacak..."
Anahtar Kelimeler:
Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.