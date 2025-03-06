Cansel Elçin’in eşi Zeynep Tuğçe Bayat doğum kilolarını hemen verdi! Galada herkesi şaşırttı

2010 yılında Gönülçelen dizisinde oynarken tanışan ünlü çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturdu.

Kısa bir süre önce anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift oğullarına Atlas adını verdi. Şimdilerde oğulları ile vakit geçiren çiftten Zeynep Tuğçe Bayat bir film galasında boy gösterdi.

Daha yeni doğum yapan ünlü ismin formda hali dikkat çekti. Doğum kilolarından hızla kurtulan Zeynep Tuğçe Bayat mini etek ceket kombini ile beğeni topladı.

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Ünlü oyuncu bu haliyle tam not alırken sosyal medyada; 'ne kadar çabuk zayıflamış', 'doğum kiloları hemen gitmiş' gibi yorumlar yapıldı.