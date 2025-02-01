Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat oğullarına kavuştu! İsmini bakın ne koydular

Beş yıl önce nikah masasına oturan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebek müjdesi veren ünlü çift bir oğulları olacağını duyurmuştu.

Bir süredir ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı bile açmıştı.

Cansel Elçin, son yaptığı paylaşımla oğulları Atlas’ı kucaklarına aldıklarını duyurdu. Elçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hoş geldin Atlas"

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Ünlü çifte kısa sürede tebrik mesajları yağdı ve 'Allah analı babalı büyütsün', 'çok şükür', 'maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.