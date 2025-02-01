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  4. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat oğullarına kavuştu! İsmini bakın ne koydular

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat oğullarına kavuştu! İsmini bakın ne koydular

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 09:42
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2020 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini müjdelemişti. Bir oğulları olacağını açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğullarına kavuştu.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat oğullarına kavuştu! İsmini bakın ne koydular

Beş yıl önce nikah masasına oturan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebek müjdesi veren ünlü çift bir oğulları olacağını duyurmuştu.

Bir süredir ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı bile açmıştı.

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Cansel Elçin, son yaptığı paylaşımla oğulları Atlas’ı kucaklarına aldıklarını duyurdu. Elçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hoş geldin Atlas"

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YORUM YAĞDI

Ünlü çifte kısa sürede tebrik mesajları yağdı ve 'Allah analı babalı büyütsün', 'çok şükür', 'maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat
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