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Cansu Dere Ayşe Barım’ın şirketinden neden ayrıldı! İddialar sonrası açıklama yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 07:17
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Gezi Parkı davası kapsamında, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın şirketinden ayrılan Cansu Dere gündem oldu. Cansu Dere iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Cansu Dere Ayşe Barım’ın şirketinden neden ayrıldı! İddialar sonrası açıklama yaptı

Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi birçok ismin menajeri olan Ayşe Barım’ın tutuklanmasından sonra gözler ID iletişime çevrildi. Cansu Dere iddiası ise gündem oldu.

Ayşe Barım geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı. Barım ardından tutuklanmıştı.

Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek

Tutuklanma sonrasında Ayşe Barım'ın oyuncuları yalnızca "Ayşe'm" paylaşımları yaparak menajerlerine destek oldu. Bu durum sosyal medyada dile düşerken bazı oyuncuların menajer değişikliğine gideceği konuşuluyordu.

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İlk haber gözlerden uzak olan Cansu Dere'den geldi. Cansu Dere'nin başka bir menajerle anlaştığı iddia edildi. Ancak oyuncu bu iddialar sonrası açıklama yaparak gerçeği anlattı. Cansu Dere açıklamasında şunları yazdı:

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"Küçük bir düzeltme, bilgilendirme; ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle."

Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere Ayşe Barım
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