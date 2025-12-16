Son dakika | Güllü'nün şüpheli ölümünde sıcak gelişme: Oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Yalova'daki evinin penceresinin camından düşerek ölen sanatçı Güllü'nün ölümünde şüpheler derinleşiyor. Cinayet itirafı üzerine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Bugün soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU İFADE VERECEK

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız da ifadeye çağrıldı. Tuğberk'in "şikayetçi" sıfatıyla savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.

TUĞYAN SUÇLAMAYI REDDETMİŞTİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter "Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim" demişti.

EVE GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANMIŞTI

Öte yandan Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edilmişti. Daha önce ise eve dışarıdan girişin olmadığı söylenmişti.

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de programda yayınlandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk'in evden hafıza kartı veya bilgisayar almış olabileceği, delil olabilecek görüntüleri yok ettiği düşünüldü.