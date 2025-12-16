İsmail Saymaz "Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş" dedi! Ebru Baki kendini zor tuttu

İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’un 'hiç kullanmadım' iddiasını ağır sözlerle eleştirdi:

"Mehmet Akif Ersoy kamuoyuna bir açıklama yapması gerekir. Nedir bu? Bu rezalet nedir? Kamuoyunu kandırmak, uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli bir eylem. Bu iki gün sonra çökecek zaten. Mehmet Akif Ersoy kamuoyunu, yurttaşları açıkça kandırmıştır. Açıkça alay etmiştir. Eğer böyle olmadığını iddia ediyorsa açıklama yapması gerekir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Yıllar önce o dizide rol almış! Estetiksiz hali de ortaya çıktı

"NEREDEYSE TİNERE KADAR DADANMIŞ"

Saymaz kendisine mesaj atan spiker Ela Rümeysa Cebeci'yi de unutmadı. Saymaz "Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ünlü spikerlerin test sonuçları belli oldu!

"Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’ Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun. Neredeyse tinere de dadanmış yani. Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor."

O anlarda Ebru Baki ise gülmemek için kendisini zor tuttu.