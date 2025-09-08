Çarpıntı dizisi oyuncuları ilk bölümden gündem oldu! Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert sosyal medyayı salladı

Çarpıntı dizisi 1. bölüm Star TV’nin 2025-2026 sezonunda iddialı yapımlarından biri. 7 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisinde, kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın, Aslı’nın, yapay kalp cihazıyla hayatta kalma çabasını ve bu süreçte iki farklı ailenin kesişen yollarını konu alıyor.

Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri buluşturan dizinin ilk bölümü sosyal medyayı salladı.

Özellikle dizide Kızılcık Şerbeti'nden apar topar gönderilen Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in performansı öne çıktı.

Sosyal medyada "Lizge bu dizide şov olmuş", "Resmen Sibel ve Lizge döktürmüş", "Çok güzel başladı performanslar çok iyi", "Kızılcık Şerbeti ne kaybettiğine dön bir bak", "Kız çok iyi oynuyor" yorumları yapıldı.

ÇARPINTI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarpıntı dizisi, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü semtlerinde çekiliyor. Üsküdar, Kuzguncuk, Beykoz ve Beşiktaş gibi bölgeler, dizinin atmosferine derinlik katıyor. Hastane sahneleri ise Anadolu Yakası’ndaki özel yapım platolarında gerçekleştiriliyor.