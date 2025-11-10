Çarpıntı dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Reyting için her tuşa basmışlar"

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimlerin başrolde olduğu Çarpıntı dizisi son bölümü gündemde.

Lizge Cömert'in başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen dizide rahatsız edici sahne sosyal medyada gündem oldu.

Cinsel saldırı sahnesini gören seyirciler X'te bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve "Hiç olmuş mu bu sahne şimdi? Bu dizi ilk başladığında o kadar umudum vardı ki ortaya çıkacak olan hikayeden. Şimdi bakıyorum ki Aslı'ya tecavüze kalkışılıyor", "Reyting için tüm tuşlara basılmış", "İzlenme düşünce saçmalamışlar" yorumları yapıldı.

Ancak sosyal medyada bu sahnenin rahatsız edici olmadığı düşünenler de vardı. Sosyal medyada bu konuda ikiye bölündü.