MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Çarpıntı dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Reyting için her tuşa basmışlar"

Star TV'nin dikkat çeken dizisi Çarpıntı son bölümündeki cinsel saldırı sahnesi yüzünden X'te tepki çekti. Seyirciyi rahatsız eden sahnelere "Reyting için her tuşa basmışlar" yorumları yapıldı.

Çarpıntı dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Reyting için her tuşa basmışlar"

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimlerin başrolde olduğu Çarpıntı dizisi son bölümü gündemde.

Lizge Cömert'in başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen dizide rahatsız edici sahne sosyal medyada gündem oldu.

Çarpıntı dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Reyting için her tuşa basmışlar" 1

Cinsel saldırı sahnesini gören seyirciler X'te bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve "Hiç olmuş mu bu sahne şimdi? Bu dizi ilk başladığında o kadar umudum vardı ki ortaya çıkacak olan hikayeden. Şimdi bakıyorum ki Aslı'ya tecavüze kalkışılıyor", "Reyting için tüm tuşlara basılmış", "İzlenme düşünce saçmalamışlar" yorumları yapıldı.

Çarpıntı dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Reyting için her tuşa basmışlar" 2

Ancak sosyal medyada bu sahnenin rahatsız edici olmadığı düşünenler de vardı. Sosyal medyada bu konuda ikiye bölündü.

Çarpıntı dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Reyting için her tuşa basmışlar" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum sonrası spor yetmedi! Bakın gizlice ne ameliyatı olmuşDoğum sonrası spor yetmedi! Bakın gizlice ne ameliyatı olmuş
Bölüm başı ücreti gündemdeydi! A.B.İ için imaj değiştirdiBölüm başı ücreti gündemdeydi! A.B.İ için imaj değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
Lizge Cömert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.