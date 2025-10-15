Çarpıntı'nın yıldızı Lizge Cömert son pozlarıyla dikkat çekti! Tam not aldı

Kardeşlerim'de hayat verdiği 'Süsen' karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Lizge Cömert şimdilerde başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Çarpıntı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Lizge Cömert'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Lizge Cömert'in saçı, makyajı ve siyah elbisesi takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

Lizge Cömert, tekstille uğraşan bir anne babanın ilk çocuğu olarak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

A



Bir kardeşi olan Cömert, eğitimini Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı.

Oyunculuğa ortaokul yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu ile adım atan Lizge Cömert, Kardeşlerim dizisiyle tanındı. Ünlü isim, dört sezon boyunca dizide Süsen karakterine hayat verdi.