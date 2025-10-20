Catherine Zeta-Jones’tan derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

Catherine Zeta-Jones, Philadelphia gezisinden paylaştığı siyah-beyaz bir selfie ile sosyal medyayı mest etti.

56 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda derin dekolteli halter yaka mayosuyla objektife poz verdi.

Göğüs kısmında kesik detay bulunan iddialı mayosuyla güneşin tadını çıkaran Zeta-Jones, kombini tamamlayan hasır şapka ve büyük güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

Pozuna esprili bir not eklemeyi de ihmal etmedi: “Philadelphia’da güneş her zaman böyle mi parlar?”

Zeta-Jones’un bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yıllara meydan okuyan oyuncu Catherine Zeta-Jones parlayan cildini ise güneş kremine borçlu.

Catherine Zeta-Jones "bronzlaşmayı ve muhteşem bir şekilde bronzlaşmayı" sevdiğini, ancak güneş koruması konusunda hala ısrarlı olduğunu söylemişti.