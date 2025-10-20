MAGAZİN

Catherine Zeta-Jones’tan derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

Catherine Zeta-Jones’tan siyah-beyaz pozuyla adından söz ettirdi. 56 yaşındaki oyuncu derin dekolteli mayosuyla beğeni topladı.

Catherine Zeta-Jones, Philadelphia gezisinden paylaştığı siyah-beyaz bir selfie ile sosyal medyayı mest etti.

56 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda derin dekolteli halter yaka mayosuyla objektife poz verdi.

Catherine Zeta-Jones’tan derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu 1

Göğüs kısmında kesik detay bulunan iddialı mayosuyla güneşin tadını çıkaran Zeta-Jones, kombini tamamlayan hasır şapka ve büyük güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

Pozuna esprili bir not eklemeyi de ihmal etmedi: “Philadelphia’da güneş her zaman böyle mi parlar?”

Catherine Zeta-Jones’tan derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu 2

Zeta-Jones’un bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yıllara meydan okuyan oyuncu Catherine Zeta-Jones parlayan cildini ise güneş kremine borçlu.

Catherine Zeta-Jones "bronzlaşmayı ve muhteşem bir şekilde bronzlaşmayı" sevdiğini, ancak güneş koruması konusunda hala ısrarlı olduğunu söylemişti.

Catherine Zeta-Jones
