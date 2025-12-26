MAGAZİN

Caz efsanesi Jan Garbarek İstanbul'a geliyor!

Avrupa cazının efsanevi ismi, Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, virtüözlüğü ve benzersiz müzikal anlatımıyla yeniden İstanbul’da. Sanatçının özel konseri, 4 Aralık 2026’da Zorlu PSM’de, Stagepass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Öznur Yaslı İkier

Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Hint perküsyon dahisi Trilok Gurtu ile birlikte 4 Aralık 2026'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Londra Royal Festival Hall’da kapalı gişe gerçekleşen son konserinin ardından eleştirmen Sarah Chaplin, Garbarek’i şöyle tanımladı: “Elli yılı aşkın süredir bu sektörde olan Garbarek, mükemmelliğe insanlık düzeyinde en yakın noktada. Sessizliğin ve sesin ustası, hem çarpıcı ritmik figürlerin hem de yürek burkan güzellikteki ifadelerin gerçek bir virtüözü.”

Garbarek, ECM Records etiketiyle yayımladığı; Keith Jarrett’la ortak çalışmaları “Belonging”, “My Song” ve klasik hale gelen “Officium” gibi albümlerle caz tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Avangard cazı İskandinav ezgileri, modal yapılar, Avrupa folk tınıları ve çağdaş dünya müziğiyle buluşturan kendine özgü yaklaşımıyla Garbarek, caz tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Kristal berraklığındaki saksafon tonu, sadeliğin içindeki derinliği yakalayan anlatımı ve sahnede yarattığı yoğun, meditatif atmosfer, onu sadece caz dinleyicileri için değil, türler arası müzikal keşiflere açık birçok müziksever için de benzersiz bir figür hâline getiriyor.

Hint ve Batı müzik geleneklerini büyülü bir şekilde harmanlayan Trilok Gurtu, eleştirmenler tarafından sık sık “şamanik bir şifacı” olarak tanımlanıyor.

Bu dört güçlü müzik kişiliği birlikte, dinleyiciyi zamansız ve büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

