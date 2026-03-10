MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman izle! 'Bu dizi rekor kırar'

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yarın akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragman kısa sürede sosyal medyayı sallamayı başardı.

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman izle! 'Bu dizi rekor kırar'
Öznur Yaslı İkier

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı yarın akşam 7. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü öncesi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicisini heyecanlandırmayı başardı. Haydar Ali ve Ceylan sahneleri seyirciden tam not aldı.

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman için sosyal medyada; 'Bu dizi rekor kırar', 'Bu nasıl fragman', 'Bence Ceylan istihbarata çalıştığını söyleyecekti', 'Ceylan istihbarat için çalışıyor', 'Sabırsızlıkla bekliyorum', 'Bomba bir fragman gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

REYTİNGLERİ ALT ÜST ETTİ

Yeraltı dizisi haftalardır reyting listesini alt üst ederek zirveye yerleşmeye başarıyor. Yeni dizi heyecan dolu sahneleriyle çarşamba akşamlarının reyting birincisi Eşref Rüya'yı tahtından ederek zirveye adını yazdırıyor.

YERALTI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman izle! Bu dizi rekor kırar 1

Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman izle! Bu dizi rekor kırar 2

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman izle! Bu dizi rekor kırar 3

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor. Ve Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Köpeğimi özledim'Boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Köpeğimi özledim'
Celal Karatüre sessizliğini bozduCelal Karatüre sessizliğini bozdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.