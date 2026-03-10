Yeraltı 7. bölüm 2. fragman izle! 'Bu dizi rekor kırar'

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı yarın akşam 7. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü öncesi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicisini heyecanlandırmayı başardı. Haydar Ali ve Ceylan sahneleri seyirciden tam not aldı.

Yeraltı 7. bölüm 2. fragman için sosyal medyada; 'Bu dizi rekor kırar', 'Bu nasıl fragman', 'Bence Ceylan istihbarata çalıştığını söyleyecekti', 'Ceylan istihbarat için çalışıyor', 'Sabırsızlıkla bekliyorum', 'Bomba bir fragman gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

REYTİNGLERİ ALT ÜST ETTİ

Yeraltı dizisi haftalardır reyting listesini alt üst ederek zirveye yerleşmeye başarıyor. Yeni dizi heyecan dolu sahneleriyle çarşamba akşamlarının reyting birincisi Eşref Rüya'yı tahtından ederek zirveye adını yazdırıyor.

YERALTI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor. Ve Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.