Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü kutladı

Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep'i canlandıran oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

CEMRE BAYSEL KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1999 doğumlu Cemre Baysel'e dizi setinin çekimlerinde doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan oyuncu, doğum günü pastasıyla dikkat çekti.

Öte yandan güzel oyuncu Cem Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 27 yaşındaki Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.



Adeta aşkını ilan eden Bölükbaşı, birlikte oldukları kareyi; ''Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Nice birlikte senelere'' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.