Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli yaptırdı! Operasyon tam iki gün sürdü

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran Kore'de yüz nakli yaptırdığını açıkladı. Peş peşe paylaşımlar yaparak geçirdiği işlemleri tek tek sıralayan Didem Ceran iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Öznur Yaslı İkier

2006 yılında Oryantal Star programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasına katılmıştı.

Uzun süredir ortalarda olmayan ancak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran şimdi de yüz nakli yaptırdığını duyurdu.

Kore'de yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran geçirdiği tüm işlemleri tek tek sıraladı. Ceran, 'Türkiye’de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore’de ise durum bambaşkaydı.

Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı.

Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı.

Operasyon iki güne bölündü. İlk gün 4–5 saat, ikinci gün yaklaşık 10 saat süren çok ağır bir cerrahi geçirdim buna rağmen hiç ağrım olmadı' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

İyileşme sürecini gün gün paylaşan Didem Ceran'ın son haline sosyal medyada; 'şuan bile çok iyi görünüyor', 'inşallah hemen iyileşir', 'simetrik ve temiz iş çıkarmış', 'doktoru çok iyiymiş' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Didem Ceran
