Manken Gizem Özdilli ortaya çıktı! İstanbul'u terk etmişti

Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan manken Gizem Özdilli, İstanbul’u geride bırakarak Kıbrıs’a yerleşti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Özdilli özel bir defilede ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran mankenlerden Gizem Özdilli, radikal bir kararla İstanbul’u tamamen terk etti. Uzun süredir şehir kalabalığı ve yoğun trafikten şikâyet eden ünlü model, daha sakin bir yaşam için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Gizem Özdilli özel bir defilede ortaya çıktı.

Manken Gizem Özdilli ortaya çıktı! İstanbul u terk etmişti 1

"Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, defilede üzerinde 1 milyon kristal taşla yapılmış Türk bayrağı bulunan elbisesiyle dikkat çekti.

Manken Gizem Özdilli ortaya çıktı! İstanbul u terk etmişti 2

Gizem Özdilli podyumda o anlarda duygusal anlar da yaşadı.

Öte yandan ünlü manken uzun zaman önce İstanbul'u bırakmasına dair "Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" demişti.

