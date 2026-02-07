Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Uzun yıllardır Fransa’da yaşamını sürdüren Cem Uzan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine çıktı.

Olaylı boşanmasının ve 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayırmasının ardından Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Galatasaray maçıyla başladığı iddia edilen bu sürpriz ilişki, Cem Uzan’ın sosyal medya paylaşımıyla da resmiyet kazandı.

Cem Uzan sosyal medyada peş peşe sevgilisiyle aşk pozlarını yayınladı. "Kadınım" notuyla aşk dolu paylaşımlar yapan Cem Uzan "Bana yaşattığın her şey için" yazıp kalp emojisi koydu.

Cem Uzan'ın paylaşımlarına yorumlar ve beğeniler de gecikmedi.

Sosyetenin tanınmış simalarından olan Yasemin Sadıkoğlu da paylaşımlara kalp emojisiyle yanıt verdi.