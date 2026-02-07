MAGAZİN

Lewis Hamilton ile aşkı gündemde! Kim Kardashian’dan üstsüz poz

Kim Kardashian, Complex dergisine verdiği üstsüz kapak pozuyla gündem olurken, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile yaşadığı yeni aşkın ortaya çıkması da magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Complex dergisinin yeni sayısına verdiği cesur kapak pozu ile bir kez daha adından söz ettirdi. 45 yaşındaki Kardashian, kapakta üstü çıplak halde, omuzlarına aldığı siyah bir havluyla objektif karşısına geçti.

Röportajda Kim Kardashian, büyük ses getiren NikeSKIMS iş birliği hakkında konuştu. Dev marka ortaklığının beklentilerin çok üzerine çıktığını belirten Kardashian, tasarladığı yenilikçi spor ayakkabının da kısa sürede büyük satış başarısı yakaladığını anlattı.

KİM KARDASHİAN VE HAMİLTON AŞKI

Bu çarpıcı kapak, Kardashian’ın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile yaşadığı yeni aşkın ortaya çıkmasının hemen ardından geldi.

İkilinin, uzun yıllardır tanıştıkları ve son dönemde Paris’te birlikte vakit geçirdikleri öğrenildi. Yakın çevrelerinden sızan bilgilere göre Kim Kardashian ve yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Hamilton, bir süredir “rahat ve ciddi olmayan” bir ilişki yaşıyor.

