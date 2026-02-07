X'te yine konuşuluyor: Şeyma Subaşı en sevdiği peygamberi açıkladı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Şeyma Subaşı maneviyata yöneldi.

Uyuşturucu soruşturması sonrası ‘samimi bir tövbe sürecindeyim’ diyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı sosyal medyada sık sık bu konuda paylaşımlar da yapıyor.

“Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" diyen Şeyma Subaşı X'te yine en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. Bunun sebebi ise Youtube'da yaptığı bir programda "En sevdiğiniz peygamber hangisi?" sorusunu gündeme getirip yanıtlaması...

Şeyma Subaşı bu soruya "En sevdiğim peygamber ah derin bir soru gerçekten de ama bunları çok sorduğunuzu biliyorum. Bütün peygamberlerimiz tabii ki de ama

Hz. Muhammed'i; o da neden merhameti ve çok fazla sabırlı olduğu için. Tabii buna yine dediğim gibi girilir miydi bu soruya? Bu cevaba girilmeli miydi? Yani neyse ne ama sonuçta bunlar korkulacak şeyler değil" yanıtını verdi.

Sosyal medyada "Bu soruya gerek var mıydı?" yorumları geldi.