Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Cevat karakteriyle dikkat çeken Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Cem Yiğit Üzümoğlu; 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. Birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas başlıklı oyundaki rolü ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı dalında ödüle layık görüldü. Genç oyuncu 2018 yılında Troas ve Kalp oyunlarında rol almıştır. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği Evlat başlıklı oyunda rol aldı.