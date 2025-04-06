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Cem Yılmaz günlerdir tepki çekiyordu! X (Twitter) hesabını kapattı! Bluesky hesabı açtı

Cem Yılmaz günlerdir tepki çektiği sosyal medya hesabını kapattı. Cem Yılmaz, 16 milyon takipçili X hesabını kapatınca sosyal medyada gündem oldu. Ünlüler son günlerde 'Bluesky' adlı uygulamaya geçiyor.

Cem Yılmaz günlerdir tepki çekiyordu! X (Twitter) hesabını kapattı! Bluesky hesabı açtı
Kubra Akalın

Son dönemde gündeme dair sık sık eleştiriler alan Cem Yılmaz yine adından söz ettirdi. Cem Yılmaz sosyal medyada takipçileriyle yaşadığı polemiklerle dikkat ederken ani bir kararla "X" (eski adıyla Twitter) hesabını kapattı.

Türk ünlüler arasında X'te 16 milyon'u aşkın takipçisiyle en çok takip edilen isimlerden biri olan Cem Yılmaz hesabını askıya alınca gündem oldu.

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Son dönemde ünlü isimler X'te yaşanan sansürlere tepki olarak Bluesky uygulamasına göç ediyordu.

Melis İşiten, Farah Zeynep Abdullah, Kalben, Müjde Uzman, Şebnem Bozoklu, Melek Mosso, Şahan Gökbakar, Enis Arıkan, Sedef Avcı, Demet Evgar, Deniz Seki gibi isimlerden sonra Cem Yılmaz da Bluesky hesabı açtı.

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"DİYALOG KURULMUYOR"

Cem Yılmaz son olarak gelen eleştirilere tepki göstererek "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?" demişti.

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Cem Yılmaz Twitter
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