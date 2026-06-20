Cem Yılmaz imaj değiştirdi! Saçını boyattı, sakalları kesti

Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.

İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz yaptığı imaj değişikliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Ünlü komedyen, siyaha boyadığı saçları ve nostaljik bıyık tarzıyla beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Setten paylaştığı son karelerde adeta yıllar öncesine dönmüş gibi görünen Cem Yılmaz'ın yeni haline sosyal medya kullanıcılarından 'Arif Işık geri dönmüş', '20 yıl gençleşmiş' ve 'Eski Cem Yılmaz'ı gördük' yorumları yapıldı.