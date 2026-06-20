MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Yılmaz imaj değiştirdi! Saçını boyattı, sakalları kesti

'G.O.R.A', 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları sürerken, Cem Yılmaz imaj değişikliğine gitti. Yılmaz saçlarını boyatıp sakallarını kesti.

Cem Yılmaz imaj değiştirdi! Saçını boyattı, sakalları kesti
Öznur Yaslı İkier

Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.

İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

Cem Yılmaz imaj değiştirdi! Saçını boyattı, sakalları kesti 1

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz yaptığı imaj değişikliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Cem Yılmaz imaj değiştirdi! Saçını boyattı, sakalları kesti 2

Ünlü komedyen, siyaha boyadığı saçları ve nostaljik bıyık tarzıyla beğeni topladı.

Cem Yılmaz imaj değiştirdi! Saçını boyattı, sakalları kesti 3

YORUM YAĞDI

Setten paylaştığı son karelerde adeta yıllar öncesine dönmüş gibi görünen Cem Yılmaz'ın yeni haline sosyal medya kullanıcılarından 'Arif Işık geri dönmüş', '20 yıl gençleşmiş' ve 'Eski Cem Yılmaz'ı gördük' yorumları yapıldı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa korkuttu! Usta oyuncu acil ameliyata alındıBu defa korkuttu! Usta oyuncu acil ameliyata alındı
Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.