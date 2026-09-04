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Sevdam Karadeniz ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz için karar verildi

NOW'ın yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Mia Yapım imzalı dizisi "Sevdam Karadeniz" için geri sayım başladı. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizinin yayın tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

Sevdam Karadeniz ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Mia Yapım’ın, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği, NOW’ın yeni dizisi “Sevdam Karadeniz” için geri sayım başladı. Başrolünü Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin paylaştığı dizi için karar verildi.

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sevdam Karadeniz dizisinde herhangi bir değişiklik olmazsa 14 Eylül tarihinde ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkması planlanıyor.

Sevdam Karadeniz ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz için karar verildi 1

UZAK ŞEHİR'E RAKİP OLACAK
Planlar böyle giderse dizi hafta başı “Uzak Şehir”, “Altı Üstü İstanbul” ve 7 Eylül’de sezonu açacak olan “Evlilik Güzeldir”e rakip olacak.
Sevdam Karadeniz ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz için karar verildi 2

SEVDAM KARADENİZ KONUSU NE?
Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay’ın kaleme aldığı dizi; Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafise (Ayşegül Günay) ve Durali’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan kanlı düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Damlasu İkizoğlu) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Anahtar Kelimeler:
Sevdam Karadeniz
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