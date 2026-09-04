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Cem Yılmaz kararını sosyal medyadan duyurdu: Tavsiyelere uyup hemen bıraktı

Kalp krizi nedeniyle bir süre tedavi gören ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yaşadığı zorlu sürecin ardından hayatında değişikliklere giden Yılmaz, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de takipçileriyle paylaştı.

Cem Yılmaz kararını sosyal medyadan duyurdu: Tavsiyelere uyup hemen bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonrası Çanakkale'ye götürülerek anjiyo edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saat kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

TAVSİYELERE UYDU
Cem Yılmaz paylaşımında daha sağlıklı bir hayat adına gelen tavsiyelere uyarak sigarayı bıraktığını duyurdu. Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cem Yılmaz kararını sosyal medyadan duyurdu: Tavsiyelere uyup hemen bıraktı 1


''Evet Sigarayı bıraktım , kiloyu verdim …istediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi ? Evet toplum söz sende :)) Allaha şükür sağlığım iyi Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim….Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın…Damar çok önemli''

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Cem Yılmaz
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