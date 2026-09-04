Cem Yılmaz kararını sosyal medyadan duyurdu: Tavsiyelere uyup hemen bıraktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonrası Çanakkale'ye götürülerek anjiyo edildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saat kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
TAVSİYELERE UYDU
Cem Yılmaz paylaşımında daha sağlıklı bir hayat adına gelen tavsiyelere uyarak sigarayı bıraktığını duyurdu. Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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