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Cemre Baysel imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan oyuncu Cemre Baysel şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü ismin yeni görümü sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Cemre Baysel imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Cemre Baysel imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 1

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan ünlü isim bikinili pozlarıyla uzun süre konuşuldu. Güzel oyuncu şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle şaşırttı.

Cemre Baysel imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 2

Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti. Cemre Baysel'in yeni imajı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Cemre Baysel imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 3

Cemre Baysel için kimileri 'çok güzel olmuş', 'çok yakışmış' derken kimileri de 'hiç olmamış', 'hemen eski saçlarına dön' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel Güller ve Günahlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
evet tanıyamadım son halini ve ilk halinide çünkü hiç tanımıyorum
Fiziği ofsayt. kapalı giyin olmuyor
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