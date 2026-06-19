Cemre Baysel imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan ünlü isim bikinili pozlarıyla uzun süre konuşuldu. Güzel oyuncu şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle şaşırttı.

Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti. Cemre Baysel'in yeni imajı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Cemre Baysel için kimileri 'çok güzel olmuş', 'çok yakışmış' derken kimileri de 'hiç olmamış', 'hemen eski saçlarına dön' gibi yorumlar yaptılar.