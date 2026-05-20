Kubat 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığı merak edildi

Funda Arar ve Kubat, 'Funda Arar & Kubat Senfonik' konser serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ikiliden Kubat'ın değişimi dikkat çekti. 5 ayda 20 kilo veren Kubat adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kubat, yaklaşık 20 kilo verdiğini ve bu nedenle gardırobunun büyük ölçüde yenilendiğini anlattı.

ZAYIFLAMA SIRRI

Kubat'ın nasıl zayıfladığı da merak edildi. Kubat uzun zamandır sıkı bir programda olduğunu açıklamıştı. Düzenli spor ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat'ın aynı zamanda disiplinli bir beslenme programı uyguladığı bilgileri bulunuyor.

Kubat'ın değişimine "Resmen gençleşmiş", "Tanımakta zorlandık" ve "Eski halinden eser kalmadı" yorumları yapıldı.