Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in evi sosyal medyanın gündeminde.

Cemre Kemer bir dönem sık sık tavandan tabana pencereli, önünde nefes kesen Boğaz manzarasının uzandığı evinin türlü türlü fotoğrafını paylaşıyordu. Takipçilerinin iyi bildiği o muhteşem ev yeniden paylaşıldı.

Cemre Kemer sosyal medyada anılarını tazeledi. Artık bomboş olan evinde Boğaz manzarasını izlerken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaşan Kemer "Yıllar sonra... Hatırlayanlar" mesajını not düştü.

Evlendikten sonra bu muhteşem manzaralı evden taşınan Cemre Kemer'e yorum yağdı. Sosyal medyada "Bu evden taşınılır mı?", "Bu nasıl manzara", "Bu evden nasıl çıktın?", "Nasıl bir ev bu?" yorumları yapıldı.