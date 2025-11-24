MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer uzun yıllar yaşadığı Arnavutköy'deki evinden evlenince taşındı. Evinin deniz manzarası görenleri büyüledi. Sosyal medyada şarkıcıya "Bu ev bırakılır mı?" yorumları yağdı.

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in evi sosyal medyanın gündeminde.

Cemre Kemer bir dönem sık sık tavandan tabana pencereli, önünde nefes kesen Boğaz manzarasının uzandığı evinin türlü türlü fotoğrafını paylaşıyordu. Takipçilerinin iyi bildiği o muhteşem ev yeniden paylaşıldı.

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?" 1

Cemre Kemer sosyal medyada anılarını tazeledi. Artık bomboş olan evinde Boğaz manzarasını izlerken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaşan Kemer "Yıllar sonra... Hatırlayanlar" mesajını not düştü.

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?" 2

Evlendikten sonra bu muhteşem manzaralı evden taşınan Cemre Kemer'e yorum yağdı. Sosyal medyada "Bu evden taşınılır mı?", "Bu nasıl manzara", "Bu evden nasıl çıktın?", "Nasıl bir ev bu?" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Now'un iddialı dizisi için karar verildi! Final yerine...Now'un iddialı dizisi için karar verildi! Final yerine...
O sözleriyle tepki çekti! 'Bebek arabası mı köpek mi?'O sözleriyle tepki çekti! 'Bebek arabası mı köpek mi?'

Anahtar Kelimeler:
Cemre Kemer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.