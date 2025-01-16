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Cenazede küfür etmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım geldi! O detayı ilk kez anlattı! 'Babam bana son kez...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.01.2025 17:15
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve diğer aile bireyleri arasında küfürlü bir tartışma yaşanmıştı. Olaydan ardından ise Tuğçe Tayfur sessiz kalmıştı. Babasının ölümünden günler sonra ilk paylaşımını yaptı.

Cenazede küfür etmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım geldi! O detayı ilk kez anlattı! 'Babam bana son kez...'

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze töreninde ise skandal görüntülere imza atılmıştı. Ünlü sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, aile bireyleriyle küfürlü tartışma yaşamıştı.

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Tuğçe Tayfur'a tepkiler yükselirken günlerdir sessizliğini korudu ve herhangi bir açıklama yapmadı. Babasının vefatı sonrası ise ilk paylaşımını yaptı.

"BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ"

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'la çekildiği küçüklük fotoğrafını paylaşarak babasıyla vedalaştığını söyledi. Tayfur şu ifadeleri kullandı:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil 'kral’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi. 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi.

O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua!"

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Cenazede küfür etmişti! Skandal olayla ilgili konuştu Cenazede küfür etmişti! Skandal olayla ilgili konuştu
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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