Cenazede o oyuncu dikkat çekti! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek onu seçmişti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek'ten dün akşam saatlerinde acı haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

Zeyrek'in cenazesi saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Belediye önünde tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu üstlendi.

Penbeklioğlu, geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğine getirilmişti.

Kubilay Penbeklioğlu ve Zeybek'in yakın dost olduğu da paylaşımlardan ortaya çıktı. Oyuncu arkadaşına vedasını bu zor görevi üstlenerek yaptı.

Kubilay Penbeklioğlu sosyal medya üzerinden Ferdi Zeyrek için peş peşe paylaşımlarda da bulundu.