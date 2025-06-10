MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cenazede o oyuncu dikkat çekti! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek onu seçmişti

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenlendi. Törende ünlü oyuncunun yer alması dikkatlerden kaçmadı. Cenaze töreninin sunuculuğunu üstlenen Kubilay Penbeklioğlu'nun Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olduğu öğrenildi.

Cenazede o oyuncu dikkat çekti! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek onu seçmişti
Öznur Yaslı İkier

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek'ten dün akşam saatlerinde acı haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

CENAZE

Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

Zeyrek'in cenazesi saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Belediye önünde tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu üstlendi.

ünlüüüü

Penbeklioğlu, geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğine getirilmişti.

oyuncuuuu

Kubilay Penbeklioğlu ve Zeybek'in yakın dost olduğu da paylaşımlardan ortaya çıktı. Oyuncu arkadaşına vedasını bu zor görevi üstlenerek yaptı.

Kubilay Penbeklioğlu sosyal medya üzerinden Ferdi Zeyrek için peş peşe paylaşımlarda da bulundu.

kubilau

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sevgilisi güzel modelmiş! O detay ele verdiMilli futbolcu Kenan Yıldız'ın sevgilisi güzel modelmiş! O detay ele verdi
Bunu herkes yapabilir! 2 ayda 15 kilo verdiBunu herkes yapabilir! 2 ayda 15 kilo verdi

Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı!

Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı!

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı

Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.