Cenazede tatsız anlar! İlhan Şeşen'in tabutu dakikalarca asansörde mahsur kaldı

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akciğer kanserine yenik düşen usta müzisyen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şeşen için Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda törenine; usta ismin ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Kenan Doğulu, Sunay Akın, Talat Bulut, Yonca Lodi, Müjgan Ferhan Şensoy, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

İlhan Şeşen'in eski eşi Arzu Şeşen, usta ismin son dönemini "Son iki ayda neredeyse hiç görüşemedik, konuşamadık" diye özetledi.

"BİZİM İÇİN BİR BABA DOSTU"

Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları da törende yer aldı.

Ferhan Şensoy, Şeşen'in vefatıyla ilgili "Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Bizim için aynı zamanda bir baba dostu. Çok kıymetli birisi. Hem ailevi olarak hem de sanat yaşamıyla çocukluğumuzun önemli bir parçası. Çok üzgünüz ama şarkılarıyla, eserleriyle yaşamaya devam edecek. Onu yaşatmaya, anmaya devam edeceğiz" dedi.

ASANSÖRDE 15 DAKİKA KALDILAR

Habertürk'ün haberine göre, buradaki törenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu binadan çıkarılmak üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe mahsur kaldı.

Teknik ekiplerin yaklaşık yarım saatlik yoğun uğraşından sonra çözülen sorunun ardından, asansörden indirilen İlhan Şeşen’in naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenaze aracına alınırken, cenaze ile birlikte mahsur kalan imam ve belediye ekipleri de yaşadıkları şoku bir süre atlatamadılar.

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Uzun çabaların ardından asansör kapısı açılarak, İlhan Şeşen'in cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne götürüldü. Ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.