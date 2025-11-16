Cenazede yine selfie zorbalığı! Emel Sayın ve Orhan Gencebay'ı rahat bırakmadılar

Ünlü isimlerin cenazelerinde yaşanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topluyor. Son dönemde birçok ünlünün veda töreninde bazı kişilerin saygı sınırlarını aşarak fotoğraf ve video çekmek için adeta birbirleriyle yarışması gündeme geliyor.

Taziye için değil, selfie için cenazeye giden bu kişilerin görüntüleri tepkilere neden oluyor. Muazzez Abacı'nın AKM'de gerçekleşen veda töreninde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın gibi usta isimlerin katıldığı törende selfie yarışı dikkat çekti. Önce Emel Sayın'ın üzüntülü hali sırasında yanına oturup poz veren bir kişi dikkat çekerken daha sonra ise Gencebay yürürken selfie çekmek için çabalayan kişi dikkat çekti.

Vatandaşları kırmak istemeyen ünlü isimler acılı anlarında fotoğraf çektirmek zorunda kalırken bu anlar sosyal medyada ise tepki çekti.