Muazzez Abacı'ya veda! Torunu konuşmakta zorlandı... Emel Sayın’ın zor anları

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Geçtiğimiz günlerde ise acı haber geldi. ABD’de hayatını kaybeden sanatçı, Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

Muazzez Abacı için İstanbul AKM’de veda töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende sanat camiasından Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Selami Şahin gibi pek çok değerli isim de vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında "Sayın Abacı 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O'nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır" dedi.

TORUNU KONUŞMAKTA ZORLANDI

Öte yandan veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törende Abacı'nın torunu Sera'nın gözyaşları yürekleri dağladı. Sera Anderson şu konuşmayı yaptı:

"Hepinize anneanneme olan sevginiz için teşekkür ediyorum. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Ben anneannem sayesinde, Türkiye’yi Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdim. O, Türkiye’nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannem. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giyinmemi söyler, birlikte annem ‘yeter’ deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımın da anneannesiydi. Bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevilirdi. Muazzez Abacı, anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. Türkiye’de ismi hep dillerde, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak bunu biliyorum."

Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı, yaptığı konuşmasında, "Çok sevgili Muazzez Abacı sevenleri, varlığınızla onun ruhunu bizim yüreğimizi çok mutlu ettiniz. Benim, güzel, can annem; Beni öyle güzel sevdi, öyle güzel yetiştirdi ki, onun için ne yapsam azdır. Ben de ona layık bir evlat olduğuma inanıyorum. Annemin en güzel ve özel anı, hayatı ve insanları ne kadar çok sevmesiydi. O çok itikatlı, önsezili, duyarlı, akıllı ve hayat doluydu. Müziği, Türkiye’yi, Atatürk’ü, Galatasaray’ı, helal kazanmayı ve alışveriş yapmayı çok severdi. Çalışmadığı zamanlar evde vakit geçirmekten çok mutlu oldu. O bana muhteşem babalık yapan iki insan kazandırdı. Biri, canım babam Abdurrahman Abacı, diğeri ise Hasan Abim, Hasan Heybetliydi. Şimdi hepsi, ebedi alemdeler, huzur içinde dinlensinler.

Annem, İstanbul’da geçirdiği kaza sonrası Amerika’ya yanıma geldi ve bir daha asla ayrılmamak üzere ayrı geçen yılların acısını çıkarırcasına hiç ayrılmadık. O sizleri çok özledi, ben ise ayrı yılların acısını çıkarmak için geri göndermedim. Bizim bu çatı altında toplanmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Washington Büyükelçi ve New York Türk Büyükelçiliği Başkonsolosluğuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YAKIN ARKADAŞIMDI"

Emel Sayın da tabutu öperek arkadaşına veda etti ve zor anlar yaşadı. Sayın konuşmasında "Muazzez çok önemli bir sanatçıydı, hepimizin çok değerli sanatçısı, benim için de öyle. Onun dışında benim çok sevdiğim yakın arkadaşımdı Muazzez. Çok sık görüşmesek de birbirimizi çok severdik, sayardık her zaman. Onun için acım daha da büyük" dedi.

Törene katılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay ise "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şu anda duyguluyum da, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

