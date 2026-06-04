Cenazeye istenmedikleri söyleniyordu! Dilan Polat Can Polat'ın cenazesinde yere yığıldı

İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çifti otelden çıkış yapmaya hazırlanırken sırada silahlı gerçekleşti. Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Can Polat son yolculuğuna uğurlanırken çeşitli iddialar gündeme geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın cenazeye istenmediği iddiaları konuşuluyordu. X'te bu iddialar yayılırken cenazede Dilan Polat'ın da olduğu 2. Sayfa kameralarına yansıdı.

Dilan Polat Can Polat'ın cenazesinde yere yığılarak ağladı.

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Öte yandan cinayete dair Seyhan Avşar'ın iddiaları bulunuyor. Avşar "Fail talimatı Daltonlar çetesinden aldığını, Polat ailesinin konumunu Dilan Polat’ın paylaşımlarından öğrendiğini söyledi. Şüpheli, hedeflerinin Engin Polat olduğunu ancak Engin Polat’ın gideceği yerlerin güvenlikli olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremediğini, talimat doğrultusunda Polat’ların bir yakınını öldürdüğünü söyledi" demişti