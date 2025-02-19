Cenk Torun'a 'zina' davası! 24 yıllık eşi 40 milyon TL tazminat istedi! Aylık nafaka ise...

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara geri dönmüştü.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Esaret ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu şimdi de ihanet krizi ile gündeme geldi. Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun ‘zina’ davası açtı.

Nevin Torun, 51 yaşındaki oyuncunun yıllar sonra ekrana döndüğü “Esaret” dizisindeki partneri 24 yaşındaki Faslı Mahassine Merabet ile bir ilişki yaşadığını iddia etti.

Nevin Torun’un avukatı Begüm Gürel, İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde Cenk Torun ile Mahassine Merabet’in aynı evde yaşadığını öne sürdü ve evlilik birliğinin temelinin sarsıldığını dile getirdi.

40 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT!

Dilekçede şu detaylar yer aldı: “Müvekkilim lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 150 bin TL tedbir nafakası, 17 yaşındaki oğulları Şan Torun için aylık toplam 150 bin TL iştirak nafakası bağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca 20 milyon TL manevi ve 20 milyon TL maddi tazminat bedelinin davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

Davalı, bekar bir erkek gibi hareket etmesinin yanı sıra Mahassine Merabet’e 2023’te su yolu bileziği ve 2024’te yarım altın almıştır. Mahassine Merabet ise davalıya 2023’te Beymen’den kolye ve 2024 yılında Jacques Philippe marka saat almıştır. Aralarında para alışverişi de bulunmakta olup davalının banka hesap dökümlerinde bu durum ortaya çıkmıştır.” Nevin Torun ayrıca oğlu Şan Torun’un geçici velayetini talep etti.