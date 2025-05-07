Cenk Torun'un 24 yıllık eşi ‘zina’ davası açmıştı! İhanet davasının delili 'cinsel gücü artıran ilaç' oldu

Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara dönmüştü. Cenk Torun'un 24 yıllık eşi ünlü oyuncuya 'zina' davası açtı. Nevin Torun eşinin kendisini dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

Torun, Cenk Torun’un dizisinde birlikte rol aldığı Mahassine Merabet ile "reklam" kılıfı altında yakınlaştığını öne sürdü. İddialara göre, ikili arasında fiziksel temasın yoğun olduğu sahneler sonrası özel hayatlarına da yansıyan bir yakınlık gelişti.

Torun, bu durumu defalarca dile getirmesine rağmen eşinin menajerinden bir dönüş alamadığını, aksine Cenk Torun’un sosyal medya hesabını Merabet ile olan samimi görüntülerle doldurmaya devam ettiğini belirtti.

40 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ

Nevin Torun, mahkemeden kendisi ve çocuğu için aylık 300 bin TL nafaka ve toplamda 40 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Torun, evlilikleri boyunca tüm ekonomik yükü kendisinin üstlendiğini ve Cenk Torun’un aile bütçesine hiçbir katkıda bulunmadığını da dilekçesinde vurguladı.

İLAÇ DETAYI DAVA DOSYASINA GİRDİ

Dava dilekçesinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise çantadan çıkan ilaç oldu. Nevin Torun, eşinin dizi setine götürdüğü çantasında cinsel gücü artırıcı ilaç bulduğunu belirtti. İlacın daha önce kullanılmış olduğunu fark ettiğini söyleyen Torun, durumu eşine sorduğunda Cenk Torun’un, “prostat büyümesini engellemek için kullanıyorum” dediğini aktardı.

Torun, eşinin Merabet’e pırlanta yüzük, kolye ve saat gibi değerli hediyeler aldığını ve ikili arasında para alışverişi yapıldığına dair ellerinde somut deliller bulunduğunu ileri sürdü.

SARIYER’DE GİZLİ EV İDDİASI

Nevin Torun’un iddiaları bununla da sınırlı değil. Eşinin Sarıyer’de başka bir ev kiraladığını da belirten Torun, durumu bir internet firması tarafından yapılan telefonla öğrendiğini ifade etti. Daha sonra Cenk Torun’un “röportaj” bahanesiyle eşyalarını taşıyarak o eve yerleştiğini söyledi. Ayrıca, eşinin bekar hayatına özendiğini, kendisini kamuoyuna boşanmış gibi lanse ettiğini ve bu süreçte kayınvalidesinden de destek göremediğini belirtti.