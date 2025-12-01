MAGAZİN

Cenk Tosun ve Ece Tosun boşandı mı? Cenk Tosun'dan açıklama

Futbolcu Cenk Tosun şu sıralar kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde. Cenk Tosun'un 9 yıllık evliliğini bitirdiği iddiaları gündemde. "Cenk Tosun ve Ece Tosun boşandı mı?" sorusu merak edildi.

2016'da evlenen ve iki çocuk sahibi olan yıldız futbolcu Cenk Tosun ve Ece Tosun'un boşandığı yönünde çıkan iddialar gündeme geldi. Öyle ki Tosun'un Ece Tosun'a büyük bir nafaka da ödemeye başladığı söyleniyordu.

Cenk Tosun ve eşi Ece'nin bir süre önce ayrılma kararı aldığı iddiaları yayılınca ünlü futbolcu hemen açıklama yaptı.

Tosun, yaptığı açıklamada, "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'un boşanma iddialarını yalanlaması, sevenlerini rahatlattı.

