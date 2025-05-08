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Cesur kostümleri ve seksi dansları çok eleştirildi! Hadise sahnede kendini tutamadı! 'Üzerime geliyorlar'

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise her konserinde giydiği mini kostümleri ve seksi danslarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan Hadise kendisini eleştirenlere konserinde yanıt verdi.

Cesur kostümleri ve seksi dansları çok eleştirildi! Hadise sahnede kendini tutamadı! 'Üzerime geliyorlar'
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

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Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği söylendi. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de konserindeki dans videolarıyla dikkat çekiyor.

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Süper mini kostümleriyle seksi danslar sergileyen Hadise konser videolarıyla tepki çekti. Sosyal medyada 'Hep aynı' yorumları yapılırken Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz 'Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. İğrenç ötesi midem bulandı.' yorumunu yapmıştı.

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'FENA ÜZERİME GELİYORLAR'

Hadise son konserinde kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı; 'Bu aralar bir fena üzerime geliyorlar. Her yerden bir saldırı. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız.' ifadelerini kullandı.

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Hadise
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