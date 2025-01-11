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  4. Cesur sahneleri istenmemiş diziye veda etmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez aradığı aşkı sonunda buldu

Cesur sahneleri istenmemiş diziye veda etmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez aradığı aşkı sonunda buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 13:56
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki sahneleri istenmeyince diziye veda etmek zorunda kalan Şebnem Dönmez şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 10 yıldır hayatında kimse olmadığını söyleyen güzel oyuncu sonunda aradığı aşkı buldu.

Cesur sahneleri istenmemiş diziye veda etmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez aradığı aşkı sonunda buldu

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Heves karakteri ile tepki çeken Şebnem Dönmez sahneleri istenmeyince diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

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Güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 10 yıldır hayatında kimse olmadığını söyleyen ünlü isim aşk orucunu sonunda bozdu.

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ARADIĞI AŞKI BULDU

Şebnem Dönmez, "Çok mutluyum. 10 yıl sonra aşkı, buldum. Mehmet Yaygın beyle Ağustos ayında tanıştık. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Kendisi terapist." dedi.

Geçtiğimiz günlerde de güzellik sırrını veren ünlü oyuncu 'Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum. Güzelliğimi ve diriliğimi spora bağlıyorum herkese de tavsiye ediyorum.' demişti.

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Şebnem Dönmez
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