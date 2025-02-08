Cesur sahneleri istenmemiş diziye veda etmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kimmiş

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Heves karakteri ile tepki çeken Şebnem Dönmez'in bazı sahneleri çekilminş acak yayınlanmamıştı.

Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin 'üvey anneyle ilişki' sahneleri izleyenler tarafından istenmeyince iki isimde diziden ayrıldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Şebnem Dönmez şimdi de özel hayatıyla gündemde. 10 yıllık aşk orucunu bozduğunu dile getiren ünlü isim yeni sevgilisiyle galada boy gösterdi.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Sevgilisiyle el ele galaya gelen Şebnem Dönmez'in mutluluğu ise adeta yüzünden okundu. Dönmez'in sevgilisi Mehmet Yaygın'ın psikolog olduğu öğrenildi.