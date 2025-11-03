Ceyda Ateş 5 yaşındaki kızını paylaştı! Tıpatıp aynısı...

Daha önce birçok projede rol alan ve 2018'de Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra yurt dışına yerleşen Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

2020 yılında kızı Talia'yı dünyaya getiren Ceyda Ateş sosyal medyada zaman zaman kızıyla pozlarını da paylaşıyor.

Ceyda Ateş, bu sefer 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı.

Ceyda Ateş, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının fotoğrafını; "Ben ve kızım" notuyla yayımladı. Thalia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Ceyda Ateş ve kızının benzerliğine sosyal medyada ise yorum yağdı.