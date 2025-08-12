Ceyda Ateş setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği 'Hande' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ceyda Ateş bir süredir ekranlardan uzaktı.

Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan ünlü isim TRT tabii’nin yeni dizisi “Benim Adım Aylamaz”ın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NS Production imzalı dizide Aylamaz rolünü Yağmur Tanrısevsin canlandıracak. Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol’un yazdığı dizinin başrol kadrosuna Ceyda Ateş de katıldı.

Ceyda Ateş dizide “Mevlüde” rolüne hayat verecek. Makedonya’da Aylamaz’ın hayatına girecek olan Mevlüde, kocasını bir kazada kaybetmiş, karnında bebeğiyle kalmış bir kadındır.

KONUSU NEDİR?

10 bölümden oluşan dizi kadın doğum uzmanı olarak şehir hayatını sürdüren, tek dostu yapay zeka olan modern bir kadın olan Aylamaz’ın hikâyesini anlatıyor. Dizide rol alan oyuncular arasında Suzan Kardeş ve Şemsi İnkaya da yer alıyor.