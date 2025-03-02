Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile birinci yılını kutladı: Bir yıl nasıl geçti anlamadım

Ceyda Düvenci, 2015 yılında ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile evlenmişti. Ancak, çiftin 8 yıl süren evliliği, 10 Temmuz 2023'te sona erdi. Evliliklerini kurtarmak için terapiye de giden ikili, sonunda Bülent Şakrak’ın ilişkinin bitmesine karar vermesiyle yollarını ayırdı.

Bu dönemde Ceyda Düvenci, iş insanı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye adım attı. Güçlü Mete ile aşk pozlarını sık sık paylaşan Düvenci, "Çok seviyorum ve çok mutluyum" diyerek ilişkisi hakkında duygularını paylaşmıştı.

Ceyda Düvenci, sevgilisiyle birlikteliğinin birinci yılını özel bir paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ SEN!"

Oyuncu ve sunucu Düvenci, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Uzun uzun yazsam da yetmez hislerimi anlatmaya. Değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükürlerimi... Ama zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle. Bir yıl nasıl geçti anlamadım. Yolun sonuna kadar yanında, huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle ve sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum. İyi ki sen... Nice güzel yıllara."