Ceyda Düvenci aşka geldi! Sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik kutlama

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci şimdilerde mutluluk pozları veriyor. Sevgilisi ile davetlerde görünen ve el ele pozlar veren Düvenci Güçlü Mete'nin doğum gününü de romantik bir paylaşımla kutladı.

Ünlü isim sevgilisi ile birlikte çekilmiş karelerini peş peşe yayınlayıp;

''Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün…

Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum… '' ifadelerini kullandı.